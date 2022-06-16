Автомобиль загорелся после ДТП в Магнитогорске

Пострадал пассажир

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В Магнитогорске на улице Гагарина водитель автомобиля «Рено-Логан» врезался в столб, после чего автомобиль загорелся. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в городской ГИБДД.

ЧП произошло в ночь на четверг, 16 июня. Очевидцы сняли на видео полыхающую машину.

«54-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо, где совершил наезд на электроопору, после чего произошло возгорание транспортного средства. 28-летняя женщина получила травмы», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сегодня утром в социальной сети «ВКонтакте» появились фото искореженного и выгоревшего «Рено».