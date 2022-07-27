Автомобиль загорелся после ДТП в Челябинской области

Водителя госпитализировали с травмами

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В Челябинской области на автодороге Кыштым — Карабаш произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся и загорелся. Водителя госпитализировали, сообщили в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на 13-м километре автодороги. 59-летний водитель «Киа Мохав», по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел с проезжей части. В результате машина перевернулась и загорелась.

«К месту вызова были направлены сотрудники 38-й пожарно-спасательной части. В тушении принимали участие одна единица техники и четыре человека личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники скорой помощи осмотрели водителя и приняли решение госпитализировать его в центральную горбольницу в Кыштыме.

Автомобиль в результате пожара полностью выгорел.

Все обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.