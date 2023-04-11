Автомобиль загорелся на трассе в Челябинской области

Водитель не пострадал

Вечером 10 апреля в Уйском районе Челябинской области на ходу загорелся автомобиль. Машину тушили несколько пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на трассе между поселками Ларино и Уйское. Водитель сразу же покинул салон авто и вызвал спасателей. Они ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причины возникновения ЧП выясняются.

«Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание автотранспорта и не эксплуатировать технику с неисправными механизмами»,— напомнили в ведомстве.