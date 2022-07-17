Автомобиль загорелся на ходу в Челябинске

Водитель не пострадал

Сегодня, 17 июля, на улице Овчинникова в Челябинске загорелся автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, машина вспыхнула на ходу.

«На ликвидацию возгорания было направлено две автоцистерны и шесть человек личного состава. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

Что стало причиной ЧП, будут выяснять сотрудники отделения дознания.

В начале июля на трассе в Челябинской области в районе Бакала на ходу загорелась фура. Водитель успел заметить возгорание и покинуть кабину. Тогда пожар тушили четыре автоцистерны.

В конце июня в Челябинске на остановке «Вокзал» также вспыхнул легковой автомобиль. Водитель не пострадал. Машина уничтожена полностью.