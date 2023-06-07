Автомобиль вылетел в водоем после лобового столкновения под Челябинском

Водитель погиб

Вечером 6 июня в Копейске Челябинской области автомобиль «Шевроле» после столкновения с другой машиной вылетел в водоем. В результате водитель погиб, сообщили накануне в пресс-службе ГИБДД по Копейску.

Авария произошла в 18:00 около дома № 15/1 на улице Вдовина. 67-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле-Нива», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Сузуки». После удара «Шевроле» продолжил движение и угодил в водоем.

«В результате водитель автомобиля „Шевроле“ погиб, 50-летний водитель „Сузуки“ госпитализирована. Пассажир „Сузуки“ не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщили в социальных сетях местные жители, на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи. Автомобиль из водоема доставала спецтехника.