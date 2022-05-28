Автомобиль вылетел с моста и перевернулся после ДТП в Челябинске

Водитель и пассажир отделались ссадинами

Сегодня вечером, 28 мая, в Челябинске в результате ДТП автомобиль вылетел с моста и перевернулся. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД, пострадавших в результате аварии нет.

Автомобиль «Ниссан», за рулем которого находился 23-летний мужчина, двигался по Свердловскому проспекту. В какой-то момент на развязку с улицы Братьев Кашириных выехал автомобиль «Сузуки» под управлением 42-летнего мужчины. Произошло столкновение, от которого «Сузуки» вылетел с моста на берег реки Миасс и перевернулся.

«Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из машины, помощь медиков им не потребовалась»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.