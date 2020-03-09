Автомобиль врезался в здание в Челябинске

В результате ДТП никто не пострадал.

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Жуткое ДТП произошло в Тракторозаводском районе Челябинска вчера вечером, 8 марта. Отлетевший в результате аварии автомобиль протаранил забор и врезался в здание. Редакция сайта «Первый областной» попыталась выяснить, что произошло.

«Столкновение двух автомобилей произошло на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова в 18:10. Автомобиль „Шкода“ врезался в автомобиль „ВАЗ“, в результате чего последний совершил наезд на препятствие — ограждение, а затем врезался в здание. Пострадавших нет, все подробности происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пользователи социальных сетей отмечают, что в этом месте очень часто происходят аварии, причём нередко со смертельным исходом. Благо, в этот раз обошлось без жертв.

«Там всегда столкновения происходят, особенно на повороте налево с Героев Танкограда. Особенно по вечером из-за поворачивающих в сторону Кургана не видно приближающихся машин. Уже давно стрелки и в этом направлении ставить нужно, особенно, когда Бажова будет на новую развязку на мост у цирка выходить»,— написал один из комментаторов.

Видео с места ЧП можно посмотреть ниже.