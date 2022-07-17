Автомобиль врезался в опору моста в Челябинске

Двух человек увезли в больницу

Сегодня днем, 17 июля, в Челябинске на Копейском шоссе водитель легкового автомобиля врезался в мост. В результате травмы получил он и его пассажирка. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«На Копейском шоссе, 60/1, по предварительным данным, 25-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение с опорой моста. В результате он и 21-летняя пассажирка были отправлены в медицинское учреждение»,— прокомментировали в ведомстве.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Сегодня днем в Советском районе Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль. Водитель не пострадал. Причины ЧП выясняются.