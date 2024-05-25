Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой и снес дорожные знаки в Челябинске

Пострадали два человека

Вечером 24 мая в Челябинске на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы столкнулись автомобиль скорой помощи и «Лада Ларгус». В результате пострадали два человека, находившиеся в автомобиле «скорой», сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

От удара машина скорой помощи, которой управлял 43-летний водитель, выехала на островок безопасности и снесла дорожные знаки. В результате травмы получили два фельдшера, их доставили в больницу для обследования. Пациентка, которую перевозили в машине, не пострадала. По сообщениям очевидцев, один из автомобилистов посадил ее в свою машину и довез до больницы.

55-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» не пострадал. По факту аварии проводится проверка.