Автомобиль сгорел на пожаре в гаражах в Челябинской области

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

На центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в гараже в поселке Береговом Каслинского района, сообщили сегодня, 25 мая, в 8-м пожарно-спасательном отряде Челябинской области.

На месте происшествия пожарные обнаружили горение пяти деревянных сараев.

«Пять деревянных сараев, в одном из которых находился автомобиль марки ВАЗ-2110, были полностью уничтожены огнем. Общая площадь пожара составила 120 кв. м», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 8 сотрудников МЧС.