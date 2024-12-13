Автомобиль с тушей косули в багажнике остановили в Челябинской области

Водителя задержали сотрудники полиции

В Каслинском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, подозреваемого в незаконной охоте. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили тушу убитого дикого животного.





Инцидент произошел на 110-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу». Экипаж областного полка ДПС остановил автомобиль «Лада-Гранта» для проверки документов у водителя. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике тушу косули.

Кроме того, в салоне автомобиля были найдены карабин ВПО-221-02 калибра 9,6/53, 19 патронов к нему, прибор ночного видения и нож. У водителя не оказалось документов на отстрел диких животных и лицензии.

На место происшествия была незамедлительно вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.

Подробности инцидента уточняются.