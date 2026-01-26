Автомобиль с детьми застрял в мороз в горах под Кыштымом

Колеса машины увязли в снегу и разбортовались

В воскресенье, 25 января, семья из Челябинска, путешествующая с двумя детьми, столкнулась с серьезными трудностями на пути к горе Егоза. В лесу их автомобиль застрял, а два колеса разбортовались — с них слетели шины. Самостоятельно справиться с ситуацией не удалось, и пострадавшим пришлось обратиться за помощью по телефону 112, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

На вызов оперативно отреагировали спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда. Женщину и детей доставили в расположение отряда, откуда они смогли отправиться домой. Глава семьи остался на месте, дожидаясь прибытия эвакуатора для автомобиля.

Спасатели напоминают: планируя зимние поездки, важно учитывать погодные условия и состояние дорог, иметь запас воды, питания и средств связи.