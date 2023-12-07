Автомобиль и тепловоз столкнулись на ж/д переезде под Катав-Ивановском

Обстоятельства ЧП устанавливает транспортная прокуратура

В Челябинской области столкнулись легковушка и товарняк. ЧП произошло около полудня в четверг, 7 декабря, на регулируемом железнодорожном переезде «36-й километр» перегона Катав-Ивановск — Половинка Катавская Южно-Уральской железной дороги, сообщает пресс-центр Уральской транспортной прокуратуры.

«Предварительная причина происшествия — выезд водителя автомобиля на ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре ЮУЖД, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, пострадавших нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

По факту происшествия Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта.