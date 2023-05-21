Автомобиль «ГАЗ» опрокинулся на повороте в Калининском районе Челябинска

Пострадавших в результате происшествия нет

Сегодня, 21 мая, утром в Челябинске на улице Каслинской опрокинулся грузовик. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, машина опрокинулась на повороте. В пресс-службе городской Госавтоинспекции уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

ДТП произошло в 10:50 около дома № 1 по улице Каслинской. Известно, что 26-летний водитель автомобиля «ГАЗ» двигался по улице Новомеханической. При повороте на улицу Каслинскую машина опрокинулась на бок.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто из участников дорожного движения не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.