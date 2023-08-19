Автомобиль «Форд» опрокинулся после ДТП в центре Челябинска

Помощь медиков участникам аварии не потребовалась

Сегодня, 19 августа, днем в центре Челябинска столкнулись два автомобиля. Как сообщили очевидцы журналисту ИА «Первое областное», от удара одна из машин опрокинулась на крышу. На место съехались экстренные службы.

«На пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса авария, одна из машин перевернулась. Реанимация приехала и пожарные»,— рассказали очевидцы.

В пресс-службе городской ГИБДД уточнили, что авария произошла в 12:37 около дома № 66а по проспекту Ленина.

«35-летний водитель автомобиля „Лада“, двигаясь по улице Ленина, наехал на автомобиль „Форд“ под управлением 37-летнего водителя. От удара „Форд“ опрокинулся. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.