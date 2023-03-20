Автомобиль «БМВ» перевернулся после ДТП в Челябинске

Водителю потребовалась медицинская помощь

Вечером 19 марта в Калининском районе Челябинска столкнулись автомобили БМВ и «УАЗ-Патриот», в результате иномарка перевернулась. Прибывшие медики оказали помощь водителю БМВ, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 20:10 на автодороге Меридиан неподалеку от дома № 102/7 по улице Шадринской. После столкновения с автомобилем УАЗ 36-летний водитель БМВ въехал в металлическое ограждение, после чего машина опрокинулась. Автомобилист получил травмы.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.