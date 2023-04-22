Автомастерская загорелась в Магнитогорске

На место выезжали шесть пожарных автомобилей

Вечером 21 апреля в Магнитогорске Челябинской области на улице 1-ой Северо-Западной загорелась автомастерская. Местные жители запечатлели черный дым и выложили в местные паблики в соцсеть «ВКонтакте».

«Был взрыв чего-то»,— написал пользователь Дмитрий Чепелев, прикрепив фото.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что на момент прибытия пожарных горела кровля автомастерской. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются. На месте ЧП работали 5 автоцистерн и пожарный штабной автомобиль.