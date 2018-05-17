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Автоледи получила травмы, перевернувшись на иномарке

Женщина не справилась с управлением.
сегодня в 14:00
  |  Происшествия

56-летняя пенсионерка из поселка Увельский пострадала в ДТП на автодороге Челябинск — Троицк-КХП Злак. Инцидент произошел накануне, 16 мая. На место прибыли сотрудники ГИБДД из Южноуральска. Они установили, что женщина не справилась с управлением и улетела в кювет. Там автомобиль перевернулся.

В результате женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали в Южноуральскую городскую больницу.

Инспектор ДПС ОГИБДД капитан полиции Сергей Пирогов сообщил, что по данному факту вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. — сообщили в МО МВД России «Южноуральский».

Автомобиль также получил серьезные технические повреждения. В места аварии его эвакуировали.

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