Автоледи погибла в ДТП с грузовиком на трассе в Челябинской области

Пассажира легковушки госпитализировали

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Смертельное ДТП произошло днем 20 января на 1806 км автодороги Москва — Челябинск в Чебаркульском районе. В результате происшествия один человек погиб, еще один — серьезно пострадал.

«Водитель, женщина 1963 года рождения, управляя автомобилем „Опель Мерива“, по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства, после чего произошло столкновение с попутно двигающимся грузовым автомобилем „Скания“ под управлением мужчины 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Водитель «Опеля» скончалась на месте ДТП, ее пассажира с травмами доставили в больницу.