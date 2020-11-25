Автоледи на высокой скорости влетела в стоящий кран в Златоусте

Девушка сильно пострадала.

Страшное ДТП случилось сегодня днём, 25 ноября, в Златоусте возле дома по улице Короленко, 1Б. Там у обочины стоял кран, у которого был включён аварийный сигнал. Внезапно в него врезался автомобиль «Сузуки», за рулём которого была женщина.

Водитель крана, который в это время находился в своей кабине, рассказал, что девушка попросту не справилась с управлением.

«Я сидел в кабине. Увидел, что ехала машина чёрного цвета. Завидев меня на „аварийке“, она начала притормаживать. За ней неслась „Сузуки“ и, увидев, что перед ней машина притормаживает, она вывернула руль. После этого её закрутило и вынесло на левый угол моей опоры, затем её откинуло на противоположную сторону дороги», — поделился Алексей, водитель крана.

Девушка получила серьёзные травмы. Её зажало в автомобиле, перед которого был полностью сдавлен из-за столкновения с краном. Пострадавшую пришлось доставать из машины силами спасателей, прибывших на место аварии. После чего она была передана сотрудникам скорой помощи.

«Женщина,1985 года рождения, за рулём автомобиля „Сузуки не справилась с управлением и совершила наезд на стоящий кран, в результате чего совершила съезд с проезжей части», — заявили в ГИБДД по городу Златоусту.

Также в ведомстве заявили, что водительский стаж у девушки был всего один год. В настоящее время она находится в местной городской больнице.