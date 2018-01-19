/ Автокран раздавил иномарку на Меридиане

Водителю иномарки удалось выжить.

Сегодня, 19 января, на автодороге Меридиан столкнулись две легковые машины и автокран. В Госавтоинспекции уточнили обстоятельства ДТП. «Лада» на встречной полосе столкнулась с «Тойотой», которую отбросило под колеса попутно двигающегося автокрана. Иномарку буквально раздавило, однако 25-летнему водителю удалось выжить.

19 января в 08:30 на улице Ленина возле дома № 19В водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем «Тойота» — водитель 1992 года рождения, после чего автомобиль «Тойота» изменил направление движения и произвел столкновение с движущимся в попутном направление автокраном XCMG — водитель 1968 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота», получила телесные повреждения. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

