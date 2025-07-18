Автоинспектор помог водителю, застрявшему на размытой лесной дороге в Каслях

Он вызволил из грязного плена застрявший автомобиль

Сотрудник Госавтоинспекции оперативно пришел на помощь жителю Челябинска, чей автомобиль застрял в грязи на лесной дороге, сообщает отдел МВД России по Каслинскому округу.

29-летний водитель возвращался с отдыха на озере Большие Аллаки и решил сократить путь, следуя указаниям навигатора. Однако электронный помощник вывел его на размытую дождями лесную дорогу, где легковой автомобиль «Kia Cerato» быстро забуксовал.

Два часа попыток выбраться самостоятельно и помощь местных жителей не дали результата. К счастью, в лесу была связь, и мужчина смог вызвать помощь.

На вызов отреагировал инспектор ДПС Сергей Камильянов, который прибыл на патрульном УАЗе. С помощью лебедки и подручных средств он вызволил застрявший автомобиль.

Водитель выразил благодарность сотрудникам отдела МВД и, в частности, пришедшему на выручку инспектору ДПС.

«Если бы не помощь инспектора, неизвестно, сколько бы мне еще пришлось там просидеть», — отметил мужчина.

Автор: Екатерина Распопова