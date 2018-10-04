/ У автобуса с пассажирами отказали тормоза в Магнитогорске

ПАЗ врезался в рекламную конструкцию.

Инцидент произошел сегодня, 4 октября, возле дома по улице Советская в Магнитогорске. Автобус ПАЗ въехал в рекламную опору. Как рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Магнитогорска, причиной столкновения автомобиля с рекламной конструкцией стала неисправность тормозной системы.

Водитель, 1959 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, в районе дома № 84 по улице Советской, по причине неисправности тормозной системы выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на опору рекламной конструкции. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды ГИБДД Магнитогорска.

На фотографиях видно, что при столкновении с рекламной опорой повредилась передняя часть автобуса. Отметим, что на данный момент информация о пострадавших в аварии в ГИБДД не поступала.