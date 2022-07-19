Автобус снес ограждение и выехал на тротуар в Челябинске

Пассажиров в салоне в момент ДТП не было

Вечером 18 июля в Челябинске автобус № 112с выехал на тротуар и снес ограждение. Пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 20:43 напротив дома № 67 по Свердловскому проспекту. Как рассказала 60-летняя водитель автобуса «Нефаз», она съехала с дороги для того, чтобы предотвратить столкновение.

«Водитель управляла автобусом по путевому листу, по маршруту № 112с, вся документация, предусмотренная Правилами дорожного движения, в наличии», — уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства уточняются, проводится проверка.

Неделю назад на проспекте Ленина в Челябинске у троллейбуса лопнуло колесо. В результате травмы получил один пассажир. Причины ЧП выясняются.