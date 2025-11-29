Автобус с юными футболистами попал в ДТП в Челябинской области

Медики осматривают шестерых ребят

Сегодня, 29 ноября, на территории Агаповского округа водитель автобуса Yutong, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, на 181 километре трассы Южноуральск — Магнитогорск водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся.

Погибших в результате ЧП нет. Шестерых ребят осматривают медики в машинах скорой помощи, их состояние уточняется. На месте работают сотрудники ГАИ.

Известно, что водитель вез ребят на соревнования из Магнитогорска в Челябинск. Всего в автобусе находилось 37 человек.

По факту аварии прокуратура проводит проверку.

«Будет дана оценка соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, установлены причины и условия произошедшего, приняты меры к защите прав пострадавших»,— уточнили в областном ведомстве.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры.