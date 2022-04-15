Автобус с пассажирами загорелся в Челябинске

ЧП случилось накануне в Ленинском районе города

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Вечером 14 апреля в Челябинске загорелся рейсовый автобус № 18. На момент возгорания автобус шел с пассажирами по маршруту. Видео инцидента очевидцы выложили в соцсети.

Автобус ехал по улице Гагарина в Ленинском районе. Неподалеку от перекрестка с улицей Шота Руставели из отсека, где двигатель, вырвалось пламя, а спустя несколько секунд оттуда повалил густой дым.

«Произошло короткое замыкание в моторном отсеке. Огонь ликвидирован до прибытия пожарных», — сообщили Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по региону.

Водитель тут же остановился и выпустил пассажиров.

«Сработала система пожаротушения. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе мэрии.

Дозвониться до перевозчика — муниципального предприятия «Служба организации движения» — пока не удается.