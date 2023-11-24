Автобус с пассажирами вылетел в кювет после столкновения с БМВ под Копейском

Авария произошла на трассе на территории Копейского городского округа

В Копейске Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля БМВ. Инцидент произошел в пятницу, 24 ноября, около девяти часов утра на 6-м километре автодороги Челябинск — Октябрьское, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.





По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем кроссовера не справилась с управлением, выехала на встречку, где столкнулась с пассажирским автобусом ПАЗ под управлением 52-летнего водителя. После этого и маршрутка, и БМВ съехали в кювет, автоледи получила травмы, в автобусе же никто не пострадал — водитель и десять пассажиров отделались испугом.





По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с погодными условиями.