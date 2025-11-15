Автобус с пассажирами съехал с дороги и врезался в опору моста в Челябинске

12 человек госпитализированы

Сегодня, 15 ноября, в Челябинске на въезде в Ленинский район автобус с пассажирами попал в ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В районе дома № 10 по улице Рождественского 53-летний водитель автобус «Лиаз», следовавшего по маршруту № 123, предварительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору моста.

По данным областного Минздрава, на место ДТП прибыли восемь бригад скорой помощи. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. 12 пассажиров, в том числе ребенка, увезли в больницу. Состояние одного из них тяжелое, остальных — стабильное.

Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.