Автобус с пассажирами попал в ДТП на трассе под Саткой

По факту аварии проводится проверка

В Саткинском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, который столкнулся с легковым автомобилем утром в четверг, 14 декабря, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса ГАЗ, поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшейся во встречном направлении легковушке.

«На момент ДТП в автобусе находилось 12 пассажиров. Они и водитель не пострадали. Травмы получили 28-летний водитель ВАЗа и его 31-летний пассажир. Обоим оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Оба водителя прошли медосвидетельствование на состояние опьянения, оба были трезвы. Установлено, что в течение 2023 года они привлекались к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

«В связи с ухудшением погодных условий — гололед, снегопад — высока вероятность возрастания количества дорожно-транспортных происшествий. В такую погоду водителям транспортных средств необходимо быть особенно, предельно внимательными и осторожными на дороге, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, а также выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям», — прокомментировал начальник Госавтоинспекции ОМВД России по Саткинскому району Евгений Кузнецов.