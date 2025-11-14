Автобус с детьми попал в ДТП с полуприцепом на трассе М‑5 в Челябинской области

Четверых подростков отвезли в больницу для осмотра

В Миассе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автобуса, который вез детей в «Солнечную долину». Он столкнулся с полуприцепом, который занесло из-за гололедицы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«Столкновение автобуса с двигавшимся попутно автовозом произошло около 9:30 в пятницу, 14 ноября, на 1784-м километре автодороги М-5 „Урал“. По предварительным данным, причиной ДТП стали неблагоприятные дорожные условия — гололед — и действия водителей: оба ехали слишком быстро, полуприцеп на скользкой дороге занесло, а автобус двигался слишком близко», — говорится в сообщении.

В автобусе находился 51 ребенок. Нарушений правил организованной перевозки несовершеннолетних не выявлено. В результате происшествия четверых 14-летних подростков отвезли в больницу для осмотра.

В 10:40 для дальнейшей поездки детей к месту назначения был предоставлен сменный автобус.

По факту ДТП проводится проверка.