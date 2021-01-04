Автобус с детской спортивной командой попал в ДТП между Миассом и Златоустом. Дополняется

Полицейская машина сопровождения приняла удар на себя

В Челябинской области детская спортивная команда из Южноуральска попала в дорожно-транспортное происшествие. 17 хоккеистов находились в автобусе, который двигался по автомобильной дороге Челябинск — Москва. Спортсмены ехали на соревнования в Златоуст. Автобус сопровождал патрульный экипаж ДПС ГИБДД МО МВД России «Южноуральский».

«По предварительным данным, в 9:50 на 1776 километре автодороги на полосу встречного движения выехал автомобиль "Киа Сид" под управлением молодого человека, 2000 года рождения. В целях избежания столкновения с автобусом, инспектором ДПС было принято решение преградить дорогу легковой автомашине», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате аварии пассажир «Киа Сид» скончался на месте происшествия. Водитель и пассажирка иномарки, а также водитель патрульного автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Несовершеннолетние спортсмены не пострадали.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.