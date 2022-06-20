Автобус с челябинскими туристами попал в ДТП на трассе

Информация о пострадавших уточняется

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Сегодня, 20 июня, на 1571-м километре автодороги Москва — Челябинск на территории Ашинского района 47-летний водитель пассажирского автобуса в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовым «Мерседесом», сообщает УГИБДД по региону.

За рулем грузовика находился 56-летний мужчина.

«Экскурсионный автобус возвращался в Челябинск из Казани, в салоне находились 2 водителя и 41 пассажир. Информация по пострадавшим уточняется, несовершеннолетнему, 13-летнему подростку, оказана медицинская помощь», — рассказали в Госавтоинспекции.

Туристов увезли домой на другом автобусе.