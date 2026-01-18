Автобус попал в массовое ДТП в Челябинске

Обошлось без пострадавших

Сегодня, 18 января, в челябинском поселке Шершни на улице Парковой произошло ДТП с участием двух автомобилей и автобуса «Лиаз», сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла у дома № 8. По неизвестным пока причинам столкнулись автомобили Chevrolet Niva, Daihatsu Thor и автобуc «Лиаз», следовавший по маршруту № 2. Водители и пассажиры не пострадали, однако машины получили повреждения.

Из-за аварии на участке дороги образовался затор, который быстро устранили сотрудники Госавтоинспекции. Причины ДТП устанавливаются.