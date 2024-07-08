Автобус с челябинскими туристами загорелся на трассе в Башкирии

Никто не пострадал

Вечером 7 июля в Бурзянском районе Республики Башкортостан на ходу загорелся автобус марки «Хендай», перевозивший пассажиров из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. В результате туристов доставили до места назначения на резервном транспорте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике.

«В автобусе находились 43 человека, в том числе 4 ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

На месте было принято решение вызвать резервный автобус. Из Челябинской области до соседней республики он добирался около трех часов. Пассажиров на время ожидания доставили в школу села Старосубхангулово автобусом от отдела образования администрации Бурзянского района.

Причины ЧП выясняются, проводится проверка.