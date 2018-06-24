/ Девушка погибла в аварии с пассажирским автобусом

В общественный транспорт влетела легковушка.

Смертельная авария произошла в Чебаркульском районе накануне, 23 июня. Легковой автомобиль «Рено Логан» на большой скорости влетел в рейсовый автобус Челябинск-Миасс возле поселка Тимирязевский на 1826 километре трассы М5.

Известно, что на месте погибла 21-летняя водитель иномарки. По информации очевидцев, в момент аварии она отвлеклась на телефон. 21-летнюю пассажирку авто доставили в больницу с переломами.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. На место выезжали сотрудники МЧС, а также — Противопожарной службы Челябинской области.

Произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники, от ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» 4 человека и 1 единица техники. — уточнили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.