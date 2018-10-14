/ Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Челябинске

Виной всему, по предварительным причинам, стала скользкая дорога.

В пятницу, 12 октября, неподалеку от дома № 28 на проспекте Победы произошло ДТП — на трамвайных путях опрокинулся автомобиль. Фотографии инцидента появились в группе «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте».

Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, сразу несколько челябинцев пытаются перевернуть покореженную легковушку. Все эти люди — случайные прохожие, которые кинулись на помощь пострадавшим. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал. Предварительной причиной аварии же, вероятно, стала скользкая дорога.