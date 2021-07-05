Авиакомпания S7 прокомментировала полет борта Челябинск — Москва под градом

Пилоты определили трещины только на внешнем слое стекла

В пресс-службе компании S7 Airlines сегодня, 5 июля, прокомментировали ИА «Первое областное» полет по маршруту Челябинск — Москва. Пилоты воздушного судна решили выполнить рейс под градом.



Напомним, борт авиакомпании вылетел из областного центра в субботу, 3 июля. На борту находились 166 пассажиров. По их данным, судно трясло во время взлета.



«Градом были задеты два лобовых стекла и носовой обтекатель. Пилоты воздушного судна выполнили проверку согласно руководству по летной эксплуатации. Они определили, что трещины были только на внешнем, не силовом слое стекла, убедились, что двигатели и все системы работают исправно, и продолжили полет. Появление трещин на внешнем слое стекол самолета — достаточно часто встречающаяся ситуация, она не требует немедленного возвращения самолета на аэродром», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе авиакомпании.

Несмотря на ЧП самолет успешно приземлился в столичном аэропорту «Домодедово». Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

