Аварию на газопроводе в селе Уйского района устранили

Все дома подключены к газовой сети

Газ вернулся в дома жителей села Маслово в Уйском районе. Ночью 14 января из-за низких температур произошла авария на газопроводе.

Аварию устраняли две аварийные бригады, на место с проверкой выехали представители прокуратуры.

«На 12:00 место аварии на газопроводе установлено и устранено. Причиной аварии послужили низкие температуры, из-за которых резиновая мембрана, установленная в газораспределительном шкафу, окаменела и перестала пропускать газ в распределительный газопровод», — прокомментировали в пресс-службе администрации Уйского района.

На данный момент все абоненты подключены к распределительной сети.