/ Авария возле ТРК «Родник» с участием маршрутки и легковушки попала на видео

Несколько человек пострадало.

Накануне в центре Челябинска произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись на улице Труда возле торгово-развлекательного комплекса «Родник». От удара серьезные повреждения получили оба автомобиля. Также сообщается о пятерых пострадавших.

По предварительным данным, автомобиль «Рено» совершал разворот через две сплошные и совершил столкновение с маршрутным такси «Фиат». — сообщили сайту «Первый областной» в главке.

Отметим, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии, ведется проверка.