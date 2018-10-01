/ Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе

19-летний парень погиб на месте.

29 сентября на улице 8 марта в Миассе 19-летний водитель ВАЗ-2112 на скорости ушел на обочину и врезался в несколько деревьев и забор. От сильного удара кузов машины смяло, как бумагу. Деревья, оказавшиеся на пути автомобиля, вырвало с корнем.

Был сбит фрагмент забора, несколько деревьев, автомобиль перевернулся. Молодой человек погиб на месте. — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели совместно с пожарными убрали с автомобиля фрагменты деревьев, перевернули кузов. Но тело погибшего оказалось заблокировано в искореженной машине. Чтобы его достать, бригаде спасателей понадобился специальный гидроинструмент.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины этой аварии. По предварительным данным, неопытный водитель не справился с управлением автомобилем.