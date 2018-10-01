Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.59 -0.25 76.23 -0.81
Челябинск
сейчас
 
+3 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе

Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе

19-летний парень погиб на месте.
сегодня в 16:42
  |  Происшествия

29 сентября на улице 8 марта в Миассе 19-летний водитель ВАЗ-2112 на скорости ушел на обочину и врезался в несколько деревьев и забор. От сильного удара кузов машины смяло, как бумагу. Деревья, оказавшиеся на пути автомобиля, вырвало с корнем.

Был сбит фрагмент забора, несколько деревьев, автомобиль перевернулся. Молодой человек погиб на месте. — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели совместно с пожарными убрали с автомобиля фрагменты деревьев, перевернули кузов. Но тело погибшего оказалось заблокировано в искореженной машине. Чтобы его достать, бригаде спасателей понадобился специальный гидроинструмент.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают причины этой аварии. По предварительным данным, неопытный водитель не справился с управлением автомобилем.

Происшествия
Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео
  
24.09.2018
Смертельное ДТП спровоцировал пьяный водитель мотоцикла рядом с Магнитогорском. Видео
Происшествия
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
  
20.09.2018
Пожарная машина спровоцировала тройное ДТП в Магнитогорске
Происшествия
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
19.09.2018
3-летний ребенок вылетел из автомобиля после смертельного ДТП на М-5
Происшествия
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
30.08.2018
«Может скрыться от следствия». Виновник смертельного ДТП под Чебаркулем взят под стражу
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Пермские военные привлечены к ответственности за самоубийство солдата из Магнитогорска
сегодня в 18:08
Пермские военные привлечены к ответственности за самоубийство солдата из Магнитогорска
Общество
Губернатор призвал строить объекты к ШОС и в выходные
сегодня в 17:36
Губернатор призвал строить объекты к ШОС и в выходные
Общество
Нечистоты нерадивых соседей заполнили квартиру на северо-западе Челябинска
сегодня в 17:17
Нечистоты нерадивых соседей заполнили квартиру на северо-западе Челябинска
Происшествия
Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе
сегодня в 16:42
Молодой водитель снес деревья и забор в Миассе
Общество
Американца, обвиняемого в распространении детского порно, ждут годы в колонии
сегодня в 16:06
Американца, обвиняемого в распространении детского порно, ждут годы в колонии
Общество
Пациентки устроили чаепитие для врачей в день рождения перинатального центра
сегодня в 15:44
Пациентки устроили чаепитие для врачей в день рождения перинатального центра
Общество
Челябинский «Трактор» собрал деньги на лечение первому тренеру Валерия Белоусова
сегодня в 15:38
Челябинский «Трактор» собрал деньги на лечение первому тренеру Валерия Белоусова
Общество
Санки, покрышки и кастрюлю подняли со дна пруда Девичьи слезы на субботнике
сегодня в 15:21
Санки, покрышки и кастрюлю подняли со дна пруда Девичьи слезы на субботнике
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6