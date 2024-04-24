Авария с опрокидыванием авто произошла в Челябинской области

Водитель получил незначительные травмы

Рано утром 23 апреля в Троицком районе Челябинской области 42‑летний водитель автомобиля «Чери‑Тигго» совершил ДТП с опрокидыванием авто. В результате мужчина получил травмы, сообщили в пресс-службе отдела МВД России «Троицкий».

Авария произошла в 5:40 утра на 62‑м километре автодороги Троицк — Степное. По предварительным данным, водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

Автомобилист получил несерьезные травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии выясняются.