/ Груженая кукурузой «четверка» перевернулась на границе с Казахстаном. Видео

В результате ДТП серьезно пострадало два человека.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Крупное ДТП произошло накануне на 112 километре трассы Челябинск-Троицк, на границе с Республикой Казахстан. Водитель — женщина 1985 года рождения, на автомобиле ВАЗ-21 099 не уступила дорогу другому ВАЗу 2104, чем и спровоцировала столкновение. В результате ДТП «четверка» опрокинулась на бок.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — рассказал сайту «Первый областной» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» Андрей Таушканов.

У одного автомобиля поврежден правый бок и крыло, разбиты передние стекла. На «девяносто девятой» повреждена передняя часть. Оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы.