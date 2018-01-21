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/ В аварии с маршруткой пострадали четыре человека

В аварии с маршруткой пострадали четыре человека

Водитель одной из машин госпитализирован.
сегодня в 15:31
  |  Происшествия

Авария произошла 20-го января, в районе психоневрологической больницы по улице Кузнецова. В 15:00 Mazda 3 столкнулась с маршруткой ПАЗ, в которой находилось два человека — пенсионер и школьник.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, 1978 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его пассажир, 1980 года рождения, и два человека из находившихся в салоне автобуса, 1954 и 2004 годов рождения, получили травмы. Им рекомендовано амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства происшествия. Известно, что водитель Мазды к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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