/ «Легковушка» помяла встречные машину и автобус на трассе на Новосибирск

Виновник ДТП скончался.

Легковой автомобиль «Ауди» попал в серьезное ДТП в Красноармейском районе. Как установили сотрудники ГИБДД, на трассе Челябинск-Новосибирск водитель «легковушки» пытался обогнать попутки, а в итоге врезался во встречную машину. Удар приняло на себя авто «КИА Сид». «Ауди» отбросило на автобус.

В результате ДТП водитель «Ауди 100» от полученных травм скончался на месте происшествия, впоследствии было установлено, что им оказался мужчина 45 лет, житель Красноармейского района Челябинской области. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Среди пострадавших также оказались 27-летняя и 69-летняя пассажирки автобуса. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.