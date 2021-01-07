Ашинские спасатели в сочельник нашли в лесу двух заблудившихся девочек

Подростки не успели замерзнуть, медицинская помощь им не потребовалась

Бурным выдался вечер 6 января у начальника пожарно-спасательной части № 10 Ашинского гарнизона Андрея Чусовитина: в 19:15 офицер МЧС принял сигнал о пропаже двух 14-летних девочек из города Сим. Через 15 минут Чусовитин и его коллега Андрей Растегняев выдвинулись на поиски.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, подростки пошли вечером гулять в хорошо знакомый лес, где обычно проводили свободное время. Когда стемнело, девочки не смогли сориентироваться и вернуться домой. К счастью, они смогли дозвониться до родителей и объяснить ситуацию. Отец одной из девчонок вышел на поиски, но потерпел неудачу. Тогда он обратился к спасателям.

Чусовитин и Растегняев на личных снегоходах, прихватив теплые вещи, выдвинулись в лес. Уже через полчаса «потеряшек» удалось найти. Погода в Ашинском районе стояла достаточно мягкая — всего −9 градусов по Цельсию. Девочки не успели замерзнуть и даже отказались от прихваченной спасателями теплой одежды.

В ГУ МЧС напоминают: зимой выход на природу, даже кратковременный, очень рискован. Отправляясь на короткую прогулку, стоит прихватить с собой лекарства, заряженный телефон, запасной аккумулятор, спички, нож, немного продуктов. А если вы все-таки потерялись — оставайтесь на месте, это облегчит спасателям работу.