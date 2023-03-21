В Аше трое пенсионеров оставили телефонных мошенников без денег. Злоумышленники представлялись должностными лицами и сообщали о происшествиях с участием родственников пенсионеров, которым требуется оплатить лечение, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

«В первом случае женщина 1939 года рождения сперва поддалась на уловки мошенников и стала выполнять их требования. Но после требования завернуть деньги в постельное белье, пенсионерка поняла, что ее обманывают, так как ее внучка находится в настоящее время в другом регионе», — рассказали в полиции.
Другую местную жительницу 1955 года рождения от потери средств уберег муж: он потребовал прекратить разговор с неизвестными.

«Еще один телефонный звонок поступил пожилой женщине 1956 года рождения. Злоумышленники говорили якобы от лица ее дочери, совершившей ДТП и серьезно пострадавшей. От такой новости пенсионерка впала в шок и почувствовала себя плохо. Заявление в полицию подали ее родственники», — отметили в ведомстве.
В настоящее время решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.