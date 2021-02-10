Аргаяшский райсуд постановил демонтировать незаконное ограждение на озере Кум-Куль

Арендаторы самовольно ограничили доступ к береговой линии

В Аргаяшском районном суде рассмотрели исковое заявление прокурора об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к береговой полосе. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что арендаторы земельных участков без соответствующего разрешения установили ограждение, ограничивающее доступ граждан к береговой линии озера Кум-Куль. Таким образом было нарушено федеральное законодательство, предоставляющее право пользования объектом окружающей среды всем желающим.

Прокурор обратился в Аргаяшский районный суд с иском. Он был удовлетворен. Двое арендаторов обязаны демонтировать ограждение.

Напомним, после рейда Минэкологии региона в августе 2020 года по береговой линии озера Тургояк были внесены представления об устранении нарушений директору санатория «Жемчужина Урала», установившего забор из колючей проволоки, что мешало подойти к береговой линии.