Аргаяшская ТЭЦ сбросила в соседнее озеро турбинное масло

Природоохранная прокуратура провела проверку по факту аварийной утечки нефтепродуктов

Аварийная утечка нефтепродуктов с Аргаяшской ТЭЦ привела к загрязнению зарыбленного озера Угалач. Челябинская природоохранная прокуратура провела по данному факту проверку, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства.



Установлено, что аварийная утечка загрязняющих веществ произошла 20 января. Турбинное масло из котлотурбинного цеха попало в технологический сбросной канал станции, а затем — в Улагач.



Лабораторные исследования показали, что разрешенные нормы сброса загрязняющих веществ для электростанции в озеро Улагач превышены от 9,3 до 26,8 раза.



Прокуратурой возбуждены административные дела, генеральному директору ПАО «Фортум» (Аргаяшская ТЭЦ — Филиал Энергосистемы «Урал» ПАО «Фортум») внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

