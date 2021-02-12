Аварийная утечка нефтепродуктов с Аргаяшской ТЭЦ привела к загрязнению зарыбленного озера Угалач. Челябинская природоохранная прокуратура провела по данному факту проверку, сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что аварийная утечка загрязняющих веществ произошла 20 января. Турбинное масло из котлотурбинного цеха попало в технологический сбросной канал станции, а затем — в Улагач.
Лабораторные исследования показали, что разрешенные нормы сброса загрязняющих веществ для электростанции в озеро Улагач превышены от 9,3 до 26,8 раза.
Прокуратурой возбуждены административные дела, генеральному директору ПАО «Фортум» (Аргаяшская ТЭЦ — Филиал Энергосистемы «Урал» ПАО «Фортум») внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.
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