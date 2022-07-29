В Аргаяше поезд совершил экстренную остановку из-за козленка на рельсах

Владельца парнокопытного привлекли к ответственности

Вечером 27 июля в Аргаяше машинист экстренно остановил рабочий поезд из-за козленка, который оказался на железнодорожных путях. Сотрудники транспортной полиции установили владельца животного. Он объяснил, что козленок отбился от взрослых во время выпаса. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.



Козленок не пострадал, а экстренная остановка продлилась две минуты.

За нарушение правил выпаса вблизи железнодорожных путей (часть 4 статьи 11.1 КоАП РФ) жителя Аргаяша привлекли к административной ответственности.

Напомним, недавно в Челябинской области сошел с рельс вагон грузового поезда.