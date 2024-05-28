Арендатор не вернул челябинке прокатную технику на сто тысяч рублей

Оказалось, что мужчина пользовался прокатом и в других городах, но так и исчез с товаром

Елена Зимнухова вместе со своим парнем в феврале занялась бизнесом по прокату техники для съемок и уборки. В арсенале молодых предпринимателей — приставки, проекторы, штативы, пылесосы и окномойки. 2 мая на сайте объявлений девушке написал Кирилл В. 24-летний мужчина договорился об аренде PlayStasion 5, проектора и штатива. После двух дней пользования технику он не вернул и перестал выходить на связь.

«Показался нормальным общительным парнем, гладил кота, разговаривал много, рассказал, как встречал Новый год. Заполнили договор, он указал все свои паспортные данные, заплатил 4,5 тысячи рублей вместе с залогом», — рассказала Елена Первому областному информагентству.

На следующий день Кирилл позвонил девушке и попросил продлить аренду аппаратуры еще на один день.

«С учетом залога я попросила скинуть 300 рублей. Сообщение он прочитал, но деньги так и не перевел. Спустя сутки ни я, ни мой молодой человек не смогли до него дозвониться — оказались в блоке», — продолжила пострадавшая.

Елена решила посмотреть номер арендатора через приложение, где можно увидеть, как человек записан у других. Более ста тегов оказались удалены.



«В комментариях под его номером я увидела сообщение от бизнесмена из Самары. Он написал, что 13 апреля Кирилл взял у него в аренду мотоцикл 2023 года выпуска на три часа и не вернул. Потом позвонил, сказал, что возвращать мото не будет, потому что разбил его. Днем позже в комментариях в приложении появились записи и других пострадавших. Мы списались и создали общий чат», — рассказала челябинка.



Оказалось, что уже 3 мая в Магнитогорске Кирилл взял в аренду дорогую колонку и транспортировочную сумку к ней. В колонке был установлен GPS-маячок, есть история перемещений по городу. На следующий день Кирилл обнаружил маячок, отключил его, о чем сообщил собственнику колонки.

В этот же день мужчина оказался в Екатеринбурге и забрал в точке проката пылесос для химчистки и пароочиститель. С этим скарбом и скрылся. А 16 мая путешественник арендовал в том же Екатеринбурге звуковое оборудование на сто тысяч рублей.

«Спустя некоторое время он звонил и мне, сказал, что ничего возвращать не будет, потому что залил аппаратуру водой. В договоре прописано, что возвращать необходимо и сломанную технику. После он сбросил звонок. Я написала заявление в полицию. В Магнитогорске также написано заявление, ведется следствие. Мы искали на сайтах объявлений нашу технику, пока пусто. Возможно, он заранее ищет покупателей или действует в сговоре с кем-то, я не знаю», — рассказала Елена.

Позже выяснилось, что этот же мужчина за несколько часов до того, как приехал к Елене, взял в аренду в Челябинске шлифовальную и полировальную машинки. Как вы могли догадаться, и эту технику он не вернул.

«Сотрудниками отдела полиции „Центральный“ УМВД России по Челябинску по заявлению девушки проведена проверка. О принятом решении она уведомлена в установленные законом сроки. Однако, учитывая, что от действий данного лица, возможно, пострадали несколько граждан, это может свидетельствовать о системности и умысле его деяний. В связи с чем полицейские рекомендуют пострадавшим обратиться в органы внутренних дел с коллективным заявлением», — прокомментировали Первому областному информагентству в городской полиции.

Выяснилось, что гастролер-любитель дорогостоящей техники родом из Оренбурга, там же, кстати, он арендовал машину, на которой приезжал к пострадавшим.

«Мы даже связывались с девушкой, которая ему сдает авто, рассказали о его махинациях, но она заявила, что не собирается из-за этого забирать машину. Созванивались даже с его мамой. Она была в шоке. Ей, видимо, удалось связаться с сыном, он сказал матери: „Я взрослый, сам решу свои проблемы“. На сайте судебных приставов за ним числится долг в 1,5 млн рублей. Естественно, никакого имущества у него нет, долги взыскать невозможно. Обращаться в суд смысла особого не вижу. Деньги уже вряд ли удастся вернуть, так пусть по закону накажу его. Будем писать коллективный иск», — заверила девушка.

Также известно, что скрывшийся с чужим имуществом Кирилл ранее осужден условно за попытку кражи фотоаппарата у девушки в Уфе.